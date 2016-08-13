Ще один колишній прем’єр-міністр України поскаржився на хамство Гройсмана

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Валерій Пустовойтенко

Валерій Пустовойтенко розказав про свій досвід спілкування з діючим прем’єром

Голова уряду України в 1997-1999 роках Валерій Пустовойтенко прокоментував сьогоднішній конфлікт між Гройсманом і Тимошенко. Як повідомляв «Главком», діючий прем’єр заявив, що Тимошенко - це «мама» української корупції та популізму, яка протягом 20 років робила все, щоб знищити Україну».

У свою чергу Валерій Пустовойтенко згадав свій досвід спілкування з Гройсманом. Колишній прем’єр розповів, що свого часу записався на прийом до Гройсмана і прочекав зустрічі в приймальній у бідинку уряду дві години. «Після цього до мене вийшов Кубів (перший віце-прем’єр, - «Главком») і сказав, що Гройсман доручив йому зустрітись зі мною. Але я ж прийшов до прем’єра», - поскаржився Пустовойтенко в ефірі News One. На думку колишнього керівника уряду, цей випадок показує рівень нинішньої влади та відстутність будь-якої спадкоємності в українській владі. «Я нічого не хотів для себе, я прийшов розібратися з тим, що відбувається у реальному секторі економіки», - уточнив Пустовойтенко.

Нагадаємо, лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко наполягає на негайній відставці Володимира Гройсмана з посади прем’єр-міністра. «Треба негайно відправляти прем’єр-міністра Гройсмана у відставку. Нам треба діяти, бо якщо ми цього не робитимемо, то клани та влада будуть далі продовжувати знущання над українцями. А усі ці образи – це свідчення слабкості і нездатності діяти морально, духовно і чесно», – наголосила Тимошенко.

Вона заявила, що в найближчих планах влади – «підвищення тарифів кожні три місяці, введення пені за невчасну сплату драконівських комунальних тарифів, масова конфіскація квартир в людей за несплату житлово-комунальних послуг, підвищення віку виходу на пенсію, продаж сільськогосподарської землю», йдеться в повідомленні прес-служби «Батьківщини».

Тому, на переконання Тимошенко, немає іншого шляху, ніж перезавантаження влади: «Треба прибирати їх з влади, зупиняти разом за спільну з кланами та олігархами корупційну діяльність».

Тимошенко також нагадала, що нещодавно «Батьківщина» ініціювала відставку прем’єр-міністра Гройсмана.

Як відомо, 10 лютого у Верховній Раді група народних депутатів від «Батьківщини» зареєструвала проект постанови про відставку голови уряду, однак тексту самого проекту на сайті Верховної Ради не було оприлюднено.

Проте того ж дня дані про зареєстрований у Верховній Раді проект постанови про відставку прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана зникли з сайту парламенту. За посиланням, де містилася інформація про постанову, повідомляється, що «законопроект не знайдено».

В Апараті Верховної Ради заявили, постанову про відставку Гройсмана зняли з реєстрації, оскільки вона не відповідає Конституції.