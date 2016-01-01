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    Charlie Hebdo опублікував карикатуру на катастрофу російського Ту-154

    • 28 Грудня, 20:40
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    «Погані новини, Путіна там не було»

    Французький скандальний сатиричний журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру про катастрофу літака Ту-154 в районі Сочі.

    На малюнку зображений літак, який падає.

    Charlie Hebdo підписав свій малюнок: «Погані новини, Путіна там не було».

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    Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

    Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

    Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

    У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

    У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.

    Нагадаємо, раніше Charlie Hebdo помістив на обкладинку свіжого номера карикатури обраного президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна. Політиків творці журналу при цьому назвали, як два «дєрьмових» подарунка.



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