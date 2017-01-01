Через блокаду Донбасу зупинився Дніпровський меткомбінат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дніпровський металургійний комбінат

Основною причиною цього є те, що через блокаду Донбасу припинена робота ПАТ «Алчевськкоксу» і поставки сировини з підприємства

Через відсутність постачань металургійного коксу з окупованого Алчевська повністю зупинив роботу «Дніпровський металургійний комбінат» (м. Кам'янське). Про це йдеться на сайті меткомбінату.

«Припинення постачань коксу і значний дефіцит оборотних коштів призвели до зупинки основних агрегатів і обладнання комбінату. У зв'язку із складною фінансово-економічною ситуацією генеральний директор ПАТ «ДМК» В'ячеслав Мосьпан підписав 30 березня наказ, згідно з яким на комбінаті вводиться «гаряча» консервація технологічного обладнання», - зазначається в повідомленні.

На час вимушеного простою оплата праці працівників зберігається у розмірі 100% тарифної ставки (окладу), але нарахування усіх видів премій призупинено, як і інші види доплат і надбавок.

28 березня відбулася зустріч генерального директора Мосьпана з представниками усіх структурних підрозділів комбінату, де він озвучив не дуже веселу перспективу.

«Ми прораховували варіанти, пов'язані із зупинкою виробництва. Навіть якщо ми стоятимемо, наші витрати все одно становитимуть близько $7 млн. З них: $3,5 млн - це аванс, зарплата і податки; близько $2,5-3 млн - ті ж енергоносії у вигляді природного газу і електрики, які все одно споживатимуться на освітлення, роботу насосів, енергообладнання. Також необхідно тримати під тиском газопровід доменного, здійснювати подачу питної води, пару для обігріву побутових приміщень і так далі», - заявив Мосьпан.

За його словами, «якщо ми стоїмо, то $7 млн витрачаємо, а ось де їх узяти, якщо ми нічого не відвантажуємо, - питання дуже велике. Тому однозначно можу сказати, якщо ми стоятимемо тривалий час - це закінчиться колапсом. Борги за електроенергію і газ наростатимуть, і так само вони наростатимуть з виплати заробітної плати. Тому будь-яка зупинка вкрай небажана».

За інформацією, що надійшла від дирекції комбінату сьогодні, 31 березня, працівникам ПАТ «ДМК» буде виплачена частина заробітної плати, що залишилася, за лютий.

Щоб отримати належну зарплату, металурги двічі влаштовували акції протесту перед адміністративною будівлею меткомбінату.

Коли будуть чергові виплати, невідомо. Підприємство безпосередньо залежить від продукції ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» і ПАТ «Алчевський коксохімічний завод». Але нині в окупованому Алчевську, розташованому на території, що контролюється «ЛНР», повністю припинено виробництво чавуну, сталі, прокату, металургійного коксу і електричної енергії.

ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» входить до корпорації «Індустріальний Союз Донбасу». За інформацією «ІСД», штат співробітників меткомбінату - 15 тис. осіб. Спеціалізується на виробництві прокату, а також трубної заготівлі для нафтогазового сортаменту.

ПАТ «ДМК» є єдиним в Україні підприємством з виробництву шпунтових паль, що використовуються у будівництві і гідротехнічних спорудах, контактних рейок для метрополітену, смуги для електролізерів, що використовуються на алюмінієвих заводах.

Комбінат також єдиний у світі виробник катаної осьової профільної заготівлі для залізничного транспорту, що реалізується в основному на Північно-американському ринку.

Нагадаємо, 17 лютого корпорація «Індустріальний союз Донбасу» підтвердила зупинку роботи Алчевського металургійного комбінату та Алчевського коксохімічного заводу.

Читайте також Сергій Тарута: Націоналізація в розумінні бойовиків – порізати підприємство на метал. І це не блеф

Джерело: Укрінформ