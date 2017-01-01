Україна випала з десятки найбільших виробників сталі

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Металург

Наразі Україна займає 11 позицію у світовому рейтингу

Українські металурги в лютому 2017 року скоротили виробництво сталі на 3,6% порівняно з лютим 2016 роком - до 1,9 млн тонн, посівши одинадцяте місце в списку світових виробників сталі. Про це з посиланням на звіт Всесвітньої асоціації виробників сталі повідомляє «Уніан».

Згідно зі звітом асоціації, в лютому 2017 року лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай – 61,2 млн тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2016 року становило 4,6%). Далі йдуть: Японія, Індія, США, Росія, Південна Корея, Німеччина, Туреччина і Бразилія.

У лютому 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року 67 країн, які входять до рейтингу асоціації, збільшили виробництво сталі в цілому на 4,1% – до 121,6 млн тонн.

Зазначимо, що Україна за підсумками 2013 року зайняла сьоме місце в рейтингу Всесвітньої асоціації виробників сталі, виплавивши 30,4 млн тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-те місце з результатом виплавки 27,2 млн тонн. За підсумками 2015 року Україна зберегла 10-ту позицію у галузевому рейтингу.

Як повідомляв «Главком», Київ увійшов в десятку найдешевших міст світу. Водночас у рейтингу щасливих країн Україна пасе задніх: 132-ге місце зі 155 країн. Також згідно опитування дев’ять з десяти українців хотіли б заробляти більше.