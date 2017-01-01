Через блокаду Донбасу зупинився Єнакіївський металургійний завод Ахметова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єнакієвський металургійний завод

Роботу зупинено через блокування руху на перегоні Ясинувата – Скотовата

Єнакіївський металургійний завод (ЄМЗ) та ПАТ «Краснодонвугілля» (Луганська обл.), що входять у групу «Метінвест» олігарха Ріната Ахметова і знаходяться на тимчасово не підконтрольній території Україні, зупинили виробництво через воєнні дії і блокаду залізничного сполучення в зоні АТО.

Про це з посиланням на прес-реліз групи на Ірландській фондовій біржі повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що робота підприємств була зупинена у понеділок, 20 лютого.

З початку бойових дій в регіоні, ЄМЗ працював в умовах неритмічних поставок залізорудної сировини . Після того, як протестувальники заблокували рух на перегоні Ясинувата – Скотовата, ввезення сировини та готової продукції стало неможливим, йдеться в повідомленні.

На даний час на Єнакіївському метзаводі завершилися роботи по підготовці до тимчасової консервації. Проведено видування доменних печей №3 і №5, припинена робота конвертерного цеху.

Макіївська філія ЄМЗ буде зупинена 25 лютого.

Також через блокаду залізничного сполучення зупинено видобуток на всіх шахтах вугільного об'єднання «Краснодонвугілля», виробника коксівного вугілля.

При цьому в «Метінвесті» заявили, що не мають наміру скорочувати персонал на ЄМЗ (включаючи Макіївське підрозділ) і «Краснодонвугіллі». Працівники підприємств будуть відправлені у відпустку із збереженням 2/3 окладу.

Як повідомляв «Главком», 17 лютого корпорація «Індустріальний союз Донбасу» підтвердила зупинку роботи Алчевського металургійного комбінату та Алчевського коксохімічного заводу, а також заявила про загрозу зупинки Дніпровського металургійного комбінату.