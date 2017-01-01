Завтра можуть відновити роботу Донецької фільтрувальної станції

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Фільтрувальна станція

Запуск станції можливий лише за умови припинення вогню

У комунальному підприємстві «Вода Донбасу» повідомили, що завтра, 21 лютого, планується відновити запуск Донецької фільтрувальної станції, яка постачає воду на підконтрольні Україні та тимчасово окуповані території Донбасу.

Комунальники додають, що сьогодні на підприємстві відновили електропостачання.

«За умови збереження режиму припинення вогню запуск фільтрувальної станції планується на 21 лютого», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці січня через посилені обстріли бойовиків біля Авдіївки місто й Донецька фільтрувальна станція лишилися без енергопостачання, яке було неможливо відновити через порушення бойовиками домовленостей про «тишу». Згодом роботу станції було відновлено.

Станом на ранок 20 лютого централізоване водопостачання в Авдіївці здійснюється по графіку з резерву. Для забезпечення подачі води на насосній станції м. Авдіївка залучено електростанцію ДСНС потужністю 600 кВт.