Поранений в Авдіївці рятувальник Третейкін прийшов до тями, його готують до операції
- Сьогодні, 17:28
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Підполковника ДСНС доправили у дніпровську лікарню імені Мечникова
Наразі начальник державного пожежно-рятувального загону №15, підполковник Дмитро Третейкін, який дістав поранення у живіт під час обстрілу Авдіївки, прийшов до тями. Лікарі дніпровського госпіталю готують рятувальника до операції, повідомляє прес-служба ДСНС України.
Зазначимо, що поранений 2 лютого під час обстрілу в Авдіївці співробітник ДСНС Дмитро Третейкін уже один раз був прооперований і перебуває у тяжкому стані.
Вночі рятувальника перевезли до міста Покровськ Донецької області, а сьогодні вдень доправили до лікарні імені Мечникова у Дніпрі.
Раніше боєць 122-го батальйону Масі Найєм повідомив у Facebook, що поранений підполковник Дмитро Третейкін, ймовірно, помер.
Як відомо, протягом минулої доби, 2 лютого, бойовики 114 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: четверо українських військових загинули, 17 – поранено.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.