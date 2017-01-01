Поранений в Авдіївці рятувальник Третейкін прийшов до тями, його готують до операції

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Підполковника ДСНС доправили у дніпровську лікарню імені Мечникова

Наразі начальник державного пожежно-рятувального загону №15, підполковник Дмитро Третейкін, який дістав поранення у живіт під час обстрілу Авдіївки, прийшов до тями. Лікарі дніпровського госпіталю готують рятувальника до операції, повідомляє прес-служба ДСНС України.

Зазначимо, що поранений 2 лютого під час обстрілу в Авдіївці співробітник ДСНС Дмитро Третейкін уже один раз був прооперований і перебуває у тяжкому стані.

Вночі рятувальника перевезли до міста Покровськ Донецької області, а сьогодні вдень доправили до лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

Раніше боєць 122-го батальйону Масі Найєм повідомив у Facebook, що поранений підполковник Дмитро Третейкін, ймовірно, помер.

Як відомо, протягом минулої доби, 2 лютого, бойовики 114 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: четверо українських військових загинули, 17 – поранено.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.