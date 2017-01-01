Через «злив» інформації у Білому домі перевіряли телефони співробітників

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Шон Спайсер

Прес-секретар Трампа пригрозив підлеглим великими проблемами через витоки інформації

Прес-секретар президента США Шон Спайсер розпорядився провести випадкові перевірки телефонів співробітників Білого дому у зв'язку з витоками інформації в ЗМІ.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела у вашингтонській адміністрації.

За словами співрозмовників видання, минулого тижня, після того як у ЗМІ просочилася інформація із закритої наради співробітників прес-служби Білого дому, Спайсер викликав усіх присутніх на заході в свій кабінет, де провів з ними бесіду.

При вході в кабінет Спайсер співробітники повинні були здати на перевірку свої телефони, щоб довести, що їм нема чого приховувати, пише видання. При цьому в кабінеті Спайсер також були присутні юристи.

Під час зустрічі, яку джерела Politico назвали екстреною, Спайсер нагадав, що, згідно з американським законодавством, співробітникам адміністрації заборонено користуватися мобільними додатками, які шифрують і автоматично видаляють надіслані повідомлення.

Крім того, прес-секретар Білого дому пригрозив своїм підлеглим «великими проблемами», якщо витоки знову повторяться.

Як повідомляв «Главком», президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Федеральне бюро розслідувань країни у нездатності зупинити витік секретної інформації.