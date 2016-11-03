Член НАЗК виступив за відставку керівника Корчак

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Корчак не бачить причин для своєї відставки

Рябошапка вважає, що Корчак вичерпала свій потенціал на посаді голови відомства

Член Національного агентства з протидії корупції Руслан Рябошапка виступив за відставку керівника НАЗК Наталії Корчак.

Про це Рябошапка написав на своїй сторінці у Facebook.

«За результатами сьогоднішнього засідання Уряду, за моїми спостереженнями, ніхто в НАЗК не буде писати заяви про відставку», – написав Рябошапка.

За його словами, перезавантаження Агентства потребуватиме тривалого часу – можливо декількох місяців, протягом якого НАЗК буде недієздатним, що не покращить роботу реєстру декларацій й не підвищить ефективність їх перевірки.

«З іншого боку, існуюча ситуація теж не може тривати далі – Агентство потребує швидких і кардинальних внутрішніх перемін. На мою думку, є очевидним, що керівник антикорупційного відомства вичерпала свій потенціал на цій посаді», – заявив член НАЗК.

«Нездатність сформувати колектив однодумців всередині Агентства, відсутність належних комунікацій з колегами з інших державних органів, з громадянським суспільством, з іноземними партнерами, втрата контролю над внутрішніми процесами в Агентстві, призвели до напіврозвалу відомства», – додав він.

«Тому я вважаю, що за відсутності реальних та швидких механізмів «перезавантаження» Національного агентства, єдиним шансом для того, щоб врятувати антикорупційне відомство є відставка Наталі Корчак з посади Голови Агентства», – підкреслив Рябошапка.

Як повідомлялося, Єдиний державний реєстр електронних декларацій напередодні припинив роботу. Голова НАЗК Наталія Корчак заявила, що пояснити причини цього може лише адміністратор держпідприємства «Українські спеціальні системи», який забезпечує роботу системи.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на сьогоднішньому засіданні уряду порадивкерівництву НАЗК написати заяви про відставку, а також звинуватив їх у неспроможності організувати функціонування системи електронного декларування. Корчак заявила, що не збирається йти у відставку.

31 березня завершується другий етап декларування, при цьому реєстр для подання е-декларацій фактично не працює.