День в АТО: троє військових загинуло, ще вісім поранено

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На Донецькому напрямку в районі Авдіївки російські окупанти обстріляли позиції з кулеметів великого калібру, а згодом долучили танк

Станом на 18.00 ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Сьогодні, 20 березня Збройні Сили України втратили трьох військовослужбовців, ще вісім українських захисників поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільше обстрілів позицій Збройних Сил України з використанням важкого озброєння зафіксовано на Маріупольському напрямку.

«Так о 9.30, у районі населеного пункту Водяне, відбулось бойове зіткнення з ворогом, згодом російські окупанти застосували важке озброєння – РСЗВ БМ-21 «Град», артилерію калібру 152 та 122 мм. По укріпленнях неподалік теж била артилерія 122 калібру. Поруч Широкиного ворог вів вогонь з мінометів та БМП», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Донецькому напрямку в районі Авдіївки російські окупанти обстріляли позиції з кулеметів великого калібру, а згодом долучили танк. По шахті Бутівка вівся вогонь з мінометів калібру 120 мм., а поруч Луганського з автоматичних гранатометів.

«На Луганському напрямку по позиціях неподалік Троїцького ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм, автоматичних гранатометів та кулеметів. Поруч Новозванівки та Кримського з СПГ, а в районі Трьохізбенки – ПТРК», - повідомили у прес-центрі.