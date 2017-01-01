Депутат від БПП порадив колезі з Радикальної партії припнути язика

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Я нікому не раджу вести якісь розмови щодо націоналізації приватних корпорацій – Курячий

Представник фракції «БПП «Солідарність» Максим Курячий порадив усім, хто говорить про націоналізацію приватної власності, припнути язика. Про це член Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики Максим Курячий заявив у прямому ефірі телеканала «Еспресо TV».

«Хочу сказати абсолютно конкретно і предметно, що це повна нісенітниця. І взагалі я нікому не раджу вести будь-які розмови щодо націоналізації приватних корпорацій, таких як, наприклад, «АТБ». А якщо про це хтось починає говорити, раджу негайно прикусити язика. Оскільки такі розмови хтось може використовувати з метою дестабілізації економіки України. Це - по-перше. По-друге, націоналізація абсолютно неможлива. Це порушення основного принципу ринкової економіки. Право приватної власності гарантується Конституцією України. Націоналізація неможлива тому, що це удар по ринку рітейлу, від якого він навряд чи зможе оговтатися. Націоналізація неможлива, оскільки це - вкрай негативний сигнал інвесторам. Який дурень до нас прийде, якщо таке відбувається в країні», - сказав Курячий.

Представник пропрезидентської фракції назвав інформаційну кампанію проти «АТБ» на тлі лобіювання Сергієм Рибалком законопроекту про націоналізацію корпорації, замахом на продовольчу безпеку України в умовах війни з російським агресором.

«Якщо говорити мовою цифр, а я працюю в профільному комітеті Ради з питань податкової і митної політики, сьогодні мережа магазинів «АТБ» - це приблизно 800 магазинів по всій країні. Крім того, ці 800 магазинів щодня відвідують більше 2,5 млн покупців. Не треба гратися», - порадив депутат своїм колегам.

Минулого тижня троє громадських активістів Олексій Станчевскій, Костянтин Дикань і Дмитро Воронков провели брифінг, звинувативши главу Комітету ВРУ з питань фінансової політики та банківського сектора Сергія Рибалку в причетності до організації і фінансування інформаційної змови проти найбільшої торговельної мережі України «АТБ». Активісти вимагають від правоохоронних органів провести ретельне розслідування і закликають Радикальну партію Олега Ляшка прийняти заходи щодо позбавлення Сергія Рибалка мандата народного депутата України.