Держміграційна служба: президент позбавив громадянства нардепа Артеменка

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Фото: Уніан Андрій Артеменко

У Державній міграційній службі пояснили причини припинення громадянства Артеменка

Відповідно до указу президента Петра Порошенка, народний депутат втратив громадянство України. Йдеться про українського парламентаря Андрія Артеменка, повідомила прес-служба Державної міграційної служби, передає «Главком».

Як зазначається, президентом України «видано указ про втрату громадянства України особами, які не виконали зобов'язання припинити іноземне громадянство, а також такими, що добровільно набули громадянство іноземних держав».

«Відповідно до указу президента України, народний депутат втратив громадянство України», – повідомили у ДМС.

«Матеріали стосовно народного депутата України Андрія Артеменка, надані Генеральною прокуратурою України через Міністерство внутрішніх справ України, опрацьовані Державною міграційною службою України та направлені на розгляд Комісії з питань громадянства при президентові України, у встановленому порядку розглянуті на засіданні комісії 25.04.2017», – додали у відомстві.

Вказано, що за Конституцією президент України приймає рішення про втрату громадянства України на підставі висновків Комісії з питань громадянства.

Повідомляється, що припинення громадянства України у випадках, передбачених законом, є конституційною нормою. До підстав для втрати громадянства України, як зазначається, зокрема, належить добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

Згідно зі статтями 24 та 25 закону, підготовка подань про втрату особами громадянства України і разом із необхідними документами надсилання їх на розгляд Комісії при президентові України з питань громадянства, залежно від місця проживання особи, здійснюється Державною міграційною службою України та Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України.

Також подання про втрату громадянства України готується та направляється міграційною службою у випадку, якщо є документально підтверджена інформація про добровільне набуття громадянства іноземної країни повнолітнім громадянином України.

Загалом у період з 2012-го по 2016 роки указами президента України оформлено втрату громадянства стосовно 323 осіб, додали у відомстві.

Нагадаємо, 4 травня народний депутат Дмитро Лінько оприлюднив фото указу президента про позбавлення громадянства не лише народного депутата Андрія Артеменка, а й депутата Одеської міської ради Олександра Боровика.

Нагадаємо, раніше голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка.

Артеменко назвав необґрунтованим можливе позбавлення його громадянства України і буде його оскаржувати у разі підтвердження інформації.

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