Держустанови терміново переведуть на український програмний продукт - РНБО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Програмне забезпечення

Турчинов запевнив, що є дуже якісний продукт, який виробляють українські програмісти, а також європейське програмне забезпечення

Заборона на використання російського програмного забезпечення, компанії-виробники якого підпадають під санкції, торкнеться і державних та бюджетних установ. Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

«Коли ми говоримо про державні установи, про бюджетні установи, то тут не буде факультативу - терміново, в обов’язковому порядку вони будуть переводитися на програмний продукт національного виробника», - сказав він.

Турчинов запевнив, що є дуже якісний продукт, який виробляють українські програмісти, а також європейське програмне забезпечення (ПЗ), у тому числі й для бухгалтерів.

Водночас секретар РНБО зазначив, що рішення про застосування санкцій до деяких російських компаній-виробників ПЗ було прийнято на основі даних СБУ.

«Щодо програмного продукту, який реалізується в Україні - також прийнято рішення щодо санкцій проти підприємств-юридичних осіб, які його розповсюджують. Реально СБУ дослідила, що деякі з них використовуються для нелегального збору інформації, тобто, фактично, це - кібершпигунство. З іншого боку, використовується цей контент для розповсюдження небезпечних вірусів, і потім у відповідний час починаються за їх допомогою потужні кібернетичні атаки», - підкреслив Турчинов.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Група компаній «Парус» заявляє, що потрапила до санкційного списку неправомірно і буде оскаржувати це рішення.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

Джерело: Укрінформ