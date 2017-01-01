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    Держустанови терміново переведуть на український програмний продукт - РНБО

    • Сьогодні, 19:17
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    Програмне забезпечення
    Програмне забезпечення

    Турчинов запевнив, що є дуже якісний продукт, який виробляють українські програмісти, а також європейське програмне забезпечення

    Заборона на використання російського програмного забезпечення, компанії-виробники якого підпадають під санкції, торкнеться і державних та бюджетних установ. Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

    «Коли ми говоримо про державні установи, про бюджетні установи, то тут не буде факультативу - терміново, в обов’язковому порядку вони будуть переводитися на програмний продукт національного виробника», - сказав він.

    Турчинов запевнив, що є дуже якісний продукт, який виробляють українські програмісти, а також європейське програмне забезпечення (ПЗ), у тому числі й для бухгалтерів.

    Водночас секретар РНБО зазначив, що рішення про застосування санкцій до деяких російських компаній-виробників ПЗ було прийнято на основі даних СБУ.

    «Щодо програмного продукту, який реалізується в Україні - також прийнято рішення щодо санкцій проти підприємств-юридичних осіб, які його розповсюджують. Реально СБУ дослідила, що деякі з них використовуються для нелегального збору інформації, тобто, фактично, це - кібершпигунство. З іншого боку, використовується цей контент для розповсюдження небезпечних вірусів, і потім у відповідний час починаються за їх допомогою потужні кібернетичні атаки», - підкреслив Турчинов.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

    Група компаній «Парус» заявляє, що потрапила до санкційного списку неправомірно і буде оскаржувати це рішення.

    Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів. 

    Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

    Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

    Джерело: Укрінформ

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