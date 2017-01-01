Одна з найбільших ІТ-компаній оскаржить потрапляння до санкційного списку

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Введення санкцій

«Парус» заявляє, що є групою українських компаній, і потрапляння до санкційного списку неправомірне

Група компаній «Парус», яка потрапила до санкцій, введених рішенням Ради національної безпеки і оборони України, заявляє, що потрапила до санкційного списку неправомірно і буде оскаржувати це рішення. Про це йдеться в заяві групи компаній «Парус».

«Парус» - це група українських компаній! Інформацію про це можна отримати на сайті parus.ua в розділі «Авторські права та дозволи», - йдеться в заяві.

«Потрапляння в санкційний список у відношенні групи компаній «Парус» не є правомірним, буде нами оскаржено і сприймається нами як тиск», - заявляє група.

На сайті групи компаній «Парус» вказано, що вона заснована 5 квітня 1990 року. «Основний вид діяльності групи компаній «Парус»: розробка, просування та впровадження ПЗ для автоматизації управління підприємством… Сьогодні група компаній «Парус» - одна з найбільших софтверних компаній України, які розробляють ПЗ для управління підприємством», - повідомляється на сайті.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.