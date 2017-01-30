Януковича викликають у ГПУ для відкриття матеріалів справи про держзраду

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Віктор Янукович

Янукович викликається на 15 год. 30.01.2017 для участі в проведенні процесуальних дій

Підозрюваний у державній зраді екс-президент України Віктор Янукович викликається до Генеральної прокуратури на 15 годину 30 січня для участі в проведенні процесуальних дій – відкриття матеріалів кримінального провадження. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«У п’ятницю, 27 січня 2017 року, Генеральним прокурором України Юрієм Луценком підписано повідомлення про зміну підозри Януковичу В. Ф. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) КК України», - йдеться у повідомленні.

ГПУ інформує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 1 березня 2014 року, Янукович, крім направлення письмової заяви до президента Російської Федерації Володимира Путіна з проханням використати Збройні Сили РФ на території України, звернувся з аналогічною письмовою заявою до Ради Федерації Федеральних Зборів РФ, яка стала підставою для надання згоди Путіну на використання регулярних військ цієї держави на території України.

Захисники підозрюваного від отримання зазначеного повідомлення про зміну підозри, що передбачено ч. 2 ст. 297-5 КПК України, відмовились, у зв’язку з чим воно було надіслано їм поштою.

«Підозрюваний Янукович В.Ф. викликається на 15 год. 30.01.2017 для участі в проведенні процесуальних дій – відкриття матеріалів кримінального провадження», - йдеться у повідомленні ГПУ.

Нагадаємо, раніше ГПУ викликала Януковича 27 і 30 січня для допиту та ознайомлення його з матеріалами справи про держзраду. Однак стало відомо, що на допит з'явиться захисник Януковича. Йому планували вручити уточнену підозру у держзраді.

Але захисник Януковича відмовився прийняти її.

Колишній депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненков дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти Януковича.

У четвер, 26 січня, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ допитала останнього свідка у справі про держзраду Януковича.

30 січня ГПУ завершує спеціальне досудове розслідування і відкриває матеріали стороні захисту.