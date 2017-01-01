Дипломат розказав, як Росія маніпулює розслідуванням катастрофи МН-17

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Олександр Горін

Росія намагається затягнути розслідування катастрофи МН-17, переконаний Олександр Горін

Олександр Горін, звільнений минулого тижня з посади надзвичайного і повноважного посла України у Королівстві Нідерланди, вважає, що Росія намагається затягнути розслідування катастрофи МН-17, а також примусити США розсекретити дані, які вони раніше під грифом секретності передали Нідерландам. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Так, коментуючи передачу Росією нідерландським слідчим даних радіолокаційного контролю у нестандартному форматі, що не відповідає встановленим міжнародним форматам, у зв'язку з чим використати їх поки що не вдалося, Горін сказав: «З одного боку, той факт, що Росія передала дані у власному, нетиповому форматі, а не у рекомендованому ІКАО і широко використовуваному форматі ASTERIX, може свідчити про свідоме затягування справи. Так, Генеральна прокуратура Нідерландів ще у лютому повідомляла, що у такому форматі, як вони є, ці дані, наприклад, не можна перевірити на предмет втручання».

«З іншого боку, голландці резонно припустити, що, передавши щось, але насправді не передаючи нічого по суті, росіяни намагалися підштовхнути американців зі свого боку також розсекретити дані, які вони раніше під грифом секретності передали Нідерландам. Адже, проаналізувавши дані американців, росіяни могли б дізнатися, зокрема, про спосіб і методи їх отримання, а це, без перебільшення, стратегічна інформація. Але такий «фінт» не пройшов», - зазначив дипломат.

Горін також додав, що довіряє активістам Bellingcat, які проводять розслідування на основі даних, які є публічними. «Думаю, їхній підхід є об’єктивним. Я персонально довіряю їм і у питанні розслідування катастрофи МН17, і у питанні присутності російських військ в Україні», - сказав посол.

Він не став прогнозувати, коли має бути завершено розслідування. «Це залежить від того, наскільки швидко буде зібрано доказову базу. Голландці виходять з того, що йтимуть до суду, коли матимуть 100% докази щодо вини конкретних осіб, - сказав Горін.