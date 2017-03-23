Для диверсії на арсеналі в Балаклії використовувалися безпілотники – слідство

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Вибух у Балаклії

Слідчий СБУ звернувся до суду з клопотанням про арешт двох комп'ютерних блоків, що належать військовій частині

Слідство припускає, що диверсія у Балаклії на Харківщині, була здійснена за допомоги безпілотних літальних апаратів. Про це йдеться в постанові Київського райсуду Харкова.

«В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 23.03.2017 р. близько 2:40 на території 65 арсеналу... невстановленими на сьогодні цивільними особами скоєно диверсійні дії за допомогою БПЛА, в результаті чого сталися вибухи боєприпасів (ракети ЗМ9-ЗРК «Бук-М1» і снаряди 152-мм) на технічній території арсеналу», – йдеться в документі.

Слідчий СБУ звернувся до суду з клопотанням про арешт двох комп'ютерних блоків, що належать військовій частині (сервера і відеореєстратора), на яких зберігається інформація про пропускний режим, людей, що відвідували арсенал, а також записів із відеокамер, встановлених на території військової частини для подальшого розслідування справи.

Зазначимо, що суд відповідне клопотання задовольнив.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомляв, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Нині територію Балаклії та прилеглих населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів, жителі повернулися додому.

Наразі нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.

Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Джерело: Інтерфакс-Україна