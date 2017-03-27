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Територія складу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації

Семерак відзначив, що будь-які снаряди, набої, навіть без хімії, є небезпечними для навколишнього середовища

У перші дні після вибуху наших екоінспекторів не пускали на цю територію. Справа в тім, що ніхто не міг їм гарантувати безпеки, коли над головами літають снаряди.

Про це заявив Остап Семерак, міністр екології та природних ресурсів України, в ефірі програми HARD з Влащенко на телеканалі ZIK, коментуючи наслідки теракту на військовому складі з артилерійськими боєприпасами у місті Балаклія.

Міністр Семерак зауважив, що пожежа ще не закінчилася.

«Це я можу судити з допуску-недопуску представників екоінспекції. Наразі не на всю територію вони мають допуск, тому це може свідчити, що там є великий шмат роботи», – пояснив пан Семерак.

Водночас на вихідних екоінспектори зуміли взяти проби землі й води в різних точках балаклійського складу.

«Зараз ще нема результатів хімічного аналізу. Але військові запевняють, що там не було хімічної зброї, хімічних снарядів», – переповів міністр екології.

Проте пан Семерак відзначив, що будь-які снаряди, набої, навіть без хімії, є небезпечними для навколишнього середовища.

«Коли ми говоримо про вплив війни, то мало хто згадує, що вибух снарядів і мін не минає непомітно для води, грунту. І це точно є загроза», – вважає Остап Семерак.

За словами пана міністра, територія складу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

«Цим мають займатися власники земельних ділянок і органи місцевого самоврядування. Міністерство може тільки спонукати і контролювати ці дії», – додав міністр екології і природних ресурсів.

Раніше у Балаклії відновили електропостачання.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази.

25 березня було відновлено рух потягів до станції «Балаклія».

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Але жителі Балаклії почали повертатися в місто.