Наслідки вибухів у Балаклії: вилучено понад 1,7 тис. боєприпасів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Робота рятувальників у Балаклії

На 80% відновлено газопостачання м. Балаклія

Станом на 7 годину 29 березня пожеж на території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Територію м. Балаклія та прилеглих населених пунктів у зоні надзвичайної ситуації очищено від вибухонебезпечних предметів.

Відновлено енергопостачання м. Балаклія та прилеглих населених пунктів (електропостачання с. Яковенкове здійснюється за тимчасовою схемою за допомогою 2 електростанцій ДСНС). На 80% відновлено газопостачання м. Балаклія.

З тимчасових евакуаційних пунктів до м. Балаклія переміщено всіх евакуйованих.

Організовано проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з місцевим населенням щодо правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та роздано 7 тис. пам’яток щодо дій населення у разі виявлення ВНП.

До штабу з НС надійшло 453 заявки щодо виявлення боєприпасів, зокрема 28 березня – 27 заявок (надійшли від населення, яке повернулось у місто і виявили предмети, ззовні схожі на ВНП у місцях, що були недоступні піротехнікам під час подворового обстеження).

Всього з початку робіт вилучено 1 тис. 762 вибухонебезпечних предметів.

Для обігріву постраждалого населення та організації гарячого харчування ДСНС розгорнуто пункт обігріву (по вул. Арсенальна, поблизу будинку культури), до яких звернулось 310 чол.

Піротехнічними підрозділами проводиться технічне обстеження і очищення від вибухонебезпечних предметів прилеглої до арсеналу території.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази.

25 березня було відновлено рух потягів до станції «Балаклія».

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Раніше у Балаклії відновили електропостачання і опалення. На 50% відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.