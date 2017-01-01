До Балаклії на Харківщину відправили пожежні потяги

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Пожежний потяг Фото з відкритих джерел

Працівників залізниці у місті вже евакуювали

Наразі для локалізації та гасіння пожежі на військових складах міста Балаклія Харківської області відправили пожежні потяги «Укрзалізниці».

Про це заявив заступник Міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, повідомляє прес-центр Міністерства на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, працівників залізниці у місті вже евакуювали.

Він також зазначив, що «Укрзалізниця» за потреби може відправити на Харківщину додаткові поїзди, щоб допомогти евакуювати населення, втім зараз подібних запитів не надходило.

Як повідомлялося, боєприпаси на складі, де стався вибух, на Харківщині можуть детонувати до чотирьох днів, а це значить, що наблизиться до складів зараз неможливо. Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 7 км.

Наразі на місці події розгорнуто оперативний штаб. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вилетів на місце події.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомлялося, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 «швидких». На гасінні пожежі задіяно значнку кількість техніки та рятувальникіів області.

Жертв та постраждалих від надзвичайнолї події на Харківщині нема.



