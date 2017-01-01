До Чорного моря увійшло канадське військове судно

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У Чорному морі канадське судно перебуватиме аж до 20 лютого

Канадський фрегат Сент Джон увійшов до акваторії Чорного моря для участі у навчаннях НАТО.

Про це повідомили у міністерстві оборони Канади.

«Перебуваючи у Чорному морі, Сент Джон візьме участь у навчаннях «Морський щит» та проводитиме морські операції ситуаційної обізнаності для підвищення морської безпеки у регіоні», - розповіли у Міноборони.

У відомстві додали, що канадський фрегат також зайде у кілька портів «для покращення дипломатичних та безпекових відносин зі стратегічними союзниками».

У Чорному морі канадське судно перебуватиме аж до 20 лютого.

Очолювані Румунією навчання «Морський щит-2017» проходитимуть у східній частині Чорного моря із 7 по 10 лютого. Навчання мають на меті покращення міжнародної співпраці у Чорному морі. Участь у них братимуть країни-члени НАТО та Україна.

Джерело: Укрінформ