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    До Чорного моря увійшло канадське військове судно

    • Сьогодні, 05:42
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    У Чорному морі канадське судно перебуватиме аж до 20 лютого

    Канадський фрегат Сент Джон увійшов до акваторії Чорного моря для участі у навчаннях НАТО.

    Про це повідомили у міністерстві оборони Канади.

    «Перебуваючи у Чорному морі, Сент Джон візьме участь у навчаннях «Морський щит» та проводитиме морські операції ситуаційної обізнаності для підвищення морської безпеки у регіоні», - розповіли у Міноборони.

    У відомстві додали, що канадський фрегат також зайде у кілька портів «для покращення дипломатичних та безпекових відносин зі стратегічними союзниками».

    У Чорному морі канадське судно перебуватиме аж до 20 лютого.

    Очолювані Румунією навчання «Морський щит-2017» проходитимуть у східній частині Чорного моря із 7 по 10 лютого. Навчання мають на меті покращення міжнародної співпраці у Чорному морі. Участь у них братимуть країни-члени НАТО та Україна.

    Джерело: Укрінформ

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