Фріз відправила звернення з приводу обстрілу Авдіївки до Парламентської асамблеї НАТО

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Ірина Фріз

Ірина Фріз закликала Парламентську асамблею НАТО звернути увагу на кричущі порушення Женевських конвенцій – обстріли житлових кварталів та об’єктів соціальної інфраструктури

Голова постійної делегації України в НАТО, народний депутат Ірина Фріз закликала Парламентську асамблею НАТО посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль для того, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі. Про це Фріз написала на своїй сторінці у Facebook.

Відповідне звернення відправлено голові Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі та членам організації.

Зокрема, Фріз звернула увагу на кричущі порушення Женевських конвенцій 1949 року.

«Звертаємо вашу увагу на обстріли населенних пунктів, зокрема житлових кварталів, об’єктів соціальної інфраструктури: шкіл та дитячих садків, тобто незаконне, безпричинне та широкомасштабне знищення майна, не викликане воєнною необхідністю», – зазначила нардеп.

«Ескалація на Донбасі повторює тактику Російської Федерації в сирійському Алеппо, спрямовану на повне знищення населенних пунктів разом із населенням та провокування гуманітарної кризи з метою створення міграційних хвиль», – йдеться у зверненні.

У зверненні Ірина Фріз закликала Парламентську асамблею НАТО довести до відома національних парламентів ситуацію, що склалася в зоні проведення АТО на сході України.