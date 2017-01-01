За добу на Донбасі поранено двох українських бійців

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Українські бійці АТО

Загиблих серед українських військових немає

Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій дістали поранення двоє українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Минулої доби внаслідок бойових дій серед українських воїнів загиблих немає, двоє військовослужбовців дістали поранення», – сказав він.

Як повідомляв уранці штаб АТО, незважаючи на досягнуті домовленості Трьохсторонньої групи у Мінську про встановлення режиму тиші, російсько-окупаційні підрозділи продовжують збройні провокації проти наших військ. Упродовж минулої доби зафіксовано 65 обстрілів позицій Збройних сил України.

Центром вогневого протистояння продовжує залишатись приморський напрямок.