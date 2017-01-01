До протестів проти Трампа долучились кінотеатри США: у 90 залах покажуть стрічку «1984»

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Дональд Трамп

Антитрампівські акції підтримали кінотеатри

Близько 90 кінотеатрів США і Канади приєдналися до акції протесту проти політики президента США Дональда Трампа, в рамках якої заплановано показ фільму «1984», повідомляє The Guardian.

Акція відбудеться 4 квітня – у день, коли головний герой твору Вінстон Сміт зробив перший запис у своєму щоденнику. «Описаний Оруеллом портрет уряду, який фабрикує власні факти, що вимагає повної покори, демонізує іноземних ворогів, ще ніколи не був настільки актуальним», –заявили організатори акції.

«1984» – екранізація однойменного роману-антиутопії Джорджа Оруелла. У картині знімалися Джон Херт, Річард Бертон, Сюзанна Хемілтон, Сиріл Кьюсак. Режисером картини виступив Майкл Редфорд.

Як відомо, потік біженців зі США в Канаду помітно активізувався після імміграційного указу Дональда Трампа. Так, у січні 2017 року притулку в Канаді на канадсько-американському кордоні попросили 452 людини проти 137 у січні 2016 року.

Як повідомляв «Главком», у Нью-Йорку невідомі повісили плакат з написом «Біженці, ласкаво просимо» на статуї Свободи в Нью-Йорку. Банер довжиною близько шести метрів провисів на стіні біля підніжжя статуї більше години.