У відносинах США з Євросоюзом та НАТО буде період турбулентності – експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Поки незрозуміло, як заяви Трампа ляжуть в основу його зовнішньої політики

Зараз спрогнозувати новий американський геополітичний курс доволі важко, оскільки з боку новообраного президента США Дональда Трампа звучать суперечливі заяви щодо НАТО, реформи ООН, «Брексіта» і так далі. Про це в коментарі «Главкому» сказав співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков.

«З боку Трампа ми чуємо цілковито різні суперечливі заяви щодо НАТО, реформи ООН, «Брексіта» і так далі. Поки незрозуміло, як всі ці заяви ляжуть в основу його зовнішньої політики. Буде певний період турбулентності як у відносинах Штатів з ЄС, так і, наприклад, у відносинах Штатів і НАТО», - прогнозує експерт.

Також він вважає, що заяви кандидата на посаду держсекретаря США Рекса Тіллерсона про Росію та Україну варто розглядати зараз з тактичної точки зору, адже це був лише виступ перед конгресменами, які розглядали його на посаду.

Саме тому, на думку Пашкова, надмірних ілюзій не варто плекати.

Як відомо, Рекс Тіллерсон заявляв, що надав би Україні зброю та розвіддані США у 2014 році для боротьби з агресором-Росією.

Читайте матеріал «Главкома» «Навіщо у Київ приїжджав громадянин США Байден».