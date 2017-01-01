Доба в зоні АТО: один український боєць загинув, ще одного поранено

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Боєць АТО

Цих втрат зазнали сили АТО в Авдіївці

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще один боєць отримав поранення», - сказав він.

Мотузяник уточнив, що ці втрати припадають на Авдіївку.

Крім того, він повідомив, що в неділю, 19 лютого, в одному з тилових госпіталів помер військовослужбовець, який був важко поранений в Зайцевому.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики здійснили 62 обстріли позицій українських військ.

Також повідомлялося, що у неділю, 19 лютого, вдень поблизу Щастя Станично-Луганського району внаслідок обстрілу з боку бойовиків дістала вогнепальне поранення місцева жителька.