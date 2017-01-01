Дочка нардепа Добкіна поскаржилася на жахливий стан доріг на Харківщині

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Дочка нардепа Михайла Добкіна Алла Добкіна

Значна частина доріг на Харківщині занепала саме в той час, коли Добкін очолював обладміністрацію

Дочка нардепа Михайла Добкіна Алла Добкіна поскаржилася на жахливий стан доріг на Харківщині.

Про це дівчина написала на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши при цьому фото і відео доріг.

При цьому, варто зазначити, що значна частина доріг області занепала саме в той час, коли її батько очолював обладміністрацію.

Як повідомляв сайт АТН, тоді тендери на поставку палива для ремонту доріг комунальним підприємствам за завищеними цінами виграла фірма, наближена до Добкіна.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Як повідомлялось, Новак сьогодні під час засідання Кабміну також конкретизував, які проекти планує втілити корпорація у 2017 році. «Серед найбільших проектів цього року - М-01 «Київ-Знам'янк»а, це 28,6 км за 50 млн євро. Наступний проект- це ділянка М-01 «Київ-Біла Церква». Ще одни проект – у Вінницькій області, дорога «Стрий-Тернопіль-Знамянка», вартістю 150 млн грн, також дорога Т-02 - обхід Вінниці довжиною 3,3 км за 45 млн грн. На Закарпатті будуються дороги на 111 млн грн., спільний інвестпроект із Угорщиною на 50 млн євро. 28 млн грн закладено на ремонти доріг в Івано-Франківський області. В Одеській області продовжується будівництво траси «Одеса-Рені», в цьому році зробимо 80 км за 924 млн грн. У Сумській області ремонтуємо дорогу Т -119 «Шостка–Кролевець», ділянка 5 км за 335 млн грн», - сказав він.