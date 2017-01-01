Додон скликає Радбез Молдови через видворення російських дипломатів

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Президент Молдови Ігор Додон

Президент Молдови пропонує піти у відставку відповідальним за оголошення росіян персонами нон-грата піти у відставку

Президент Молдови Ігор Додон скликає Раду безпеки країни та вимагає звіт від директора служби інформації та безпеки Міхайя Балана та міністра закордонних справ Андрія Галбури через виселення з країни п’яти російських дипломатів

Про це повідомляє видання Agora.

«Коли я повернусь з Санкт-Петербурга, я скличу Раду безпеки та вимагатиму звіт від голови служби інформації та безпеки Міхайя Балана та міністра закордонних справ. Логічніше буде піти у відставку. Рано чи пізно ви відповісте за це», - сказав Додон.

Нагадаємо, в понеділок п’ятеро дипломатів РФ були оголошені персонами нон-грата на території Молдови. Президент Молдови назвав такі дії «замовленням Заходу».

26 травня також стало відомо, що з Естонії видворять двох російських дипломатів.

Нагадаємо, 29 грудня 2016 року США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва. У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.

Джерело: Еспресо ТВ