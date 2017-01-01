Дружина екс-депутата Держдуми назвала російську мову діалектом української

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Денис Вороненков і Марія Максакова на засіданні Держдуми Росії

Максакова зізналася, що приїхавши в нашу країну початку правильно вживати вираз «в Україні»

Дружина російського політика Дениса Вороненкова і колишнього депутата Держдуми від «Єдиної Росії» Марія Максакова зізналася, що приїхавши в нашу країну початку правильно вживати вираз «в Україні».

Про це Марія Максакова розповіла в інтерв’ю виданню Meduza.

«Звичайно, я говорю «в Україні». Відбувається дуже складний внутрішній вододіл. Тому що можна ж і до російської мови поставитися як до форми українського діалекту, розумієте? Складно сказати, хто тут має вирішальне слово. Але назва держави і запропоноване управління – має вирішувати сама держава. Ми ж поважаємо думку інших країн, ми ж говоримо «Киргизстан» зараз замість «Киргизія», правда?», – заявила Максакова.

Нагадаємо, колишній депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненков дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти президента-втікача Віктора Януковича.

Як відомо, колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков, який восени 2016 року виїхав з Росії, а в грудні отримав українське громадянство, заявив, що помічник президента РФ Владислав Сурков був проти анексії Криму, а депутатів змушували голосувати за анексію.

Сам Вороненков також голосував за анексію Криму, проте заявляє, що його не було в залі під час голосування.