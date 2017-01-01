  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Дружина екс-депутата Держдуми назвала російську мову діалектом української

    • Сьогодні, 05:59
    • Розсилка
    <span>Денис Вороненков і Марія Максакова на засіданні Держдуми Росії</span>
    Денис Вороненков і Марія Максакова на засіданні Держдуми Росії

    Максакова зізналася, що приїхавши в нашу країну початку правильно вживати вираз «в Україні»

    Дружина російського політика Дениса Вороненкова і колишнього депутата Держдуми від «Єдиної Росії» Марія Максакова зізналася, що приїхавши в нашу країну початку правильно вживати вираз «в Україні».

    Про це Марія Максакова розповіла в інтерв’ю виданню Meduza.

    «Звичайно, я говорю «в Україні». Відбувається дуже складний внутрішній вододіл. Тому що можна ж і до російської мови поставитися як до форми українського діалекту, розумієте? Складно сказати, хто тут має вирішальне слово. Але назва держави і запропоноване управління – має вирішувати сама держава. Ми ж поважаємо думку інших країн, ми ж говоримо «Киргизстан» зараз замість «Киргизія», правда?», – заявила Максакова.

    Нагадаємо, колишній депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненков дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти президента-втікача Віктора Януковича

    Як відомо, колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков, який восени 2016 року виїхав з Росії, а в грудні отримав українське громадянство, заявив, що помічник президента РФ Владислав Сурков був проти анексії Криму, а депутатів змушували голосувати за анексію.

    Сам Вороненков також голосував за анексію Криму, проте заявляє, що його не було в залі під час голосування. 

    Читайте також
    Росія українська мова Денис Вороненков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ