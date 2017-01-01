Два американські штати планують оскаржити міграційний указ Трампа

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Дональд Трамп

Проти указу виступили у штатах Нью-Йорк і Вашингтон

Американські штати штати Нью-Йорк і Вашингтон планують оскаржити новий міграційний указ президента США Дональда Трампа.

Про це у своєму Twitter заявив генеральний прокурор Нью-Йорка Ерік Шнайдерман

«Сьогодні генпрокурор Нью-Йорка Ерік Шнайдерман оголосив, що приєднається до позову Західного округу Вашингтона проти заборони на імміграцію, запровадженої президентом Трампом», - йдеться у повідомленні.

Також у федеральний суд з проханням поширити рішення про зупинення дії першого міграційного указу президента США Дональда Трампа на нову версію постанови звернеться і генеральний прокурор штату Вашингтон Боб Фергюсон.

Як повідомляв «Главком», указ про припинення прийому біженців і видачі віз громадянам семи держав, населених переважно мусульманами, був підписаний президентом США Дональдом Трампом 28 січня.

Згодом Федеральний суд в Сіетлі (штат Вашингтон) призупинив дію указу Трампа по всій країні доти, доки не буде розглянуто позов, поданий в цей суд місцевою прокуратурою. У позовній заяві вимагається визнати основні положення указу неконституційними й скасувати його.

Шостого березня Трамп підписав новий міграційний указ, який передбачає 90-денну заборону на в’їзд до США громадян шести країн: Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену