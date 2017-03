Два американські штати планують оскаржити міграційний указ Трампа

Проти указу виступили у штатах Нью-Йорк і Вашингтон

Американські штати штати Нью-Йорк і Вашингтон планують оскаржити новий міграційний указ президента США Дональда Трампа.

Про це у своєму Twitter заявив генеральний прокурор Нью-Йорка Ерік Шнайдерман

«Сьогодні генпрокурор Нью-Йорка Ерік Шнайдерман оголосив, що приєднається до позову Західного округу Вашингтона проти заборони на імміграцію, запровадженої президентом Трампом», - йдеться у повідомленні.

#Breaking: We will join @AGOWA’s lawsuit against President Trump’s #MuslimBan2 pic.twitter.com/K3pm9EOdE6