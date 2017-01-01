Оригінальний «список Шиндлера» виставили на аукціон за $2,4 млн

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Документи Шиндлера

Документ містить список імен євреїв-робітників фабрики Шиндлера в окупованій Чехословаччині

Один із семи оригінальних списків німецького підприємця Оскара Шиндлера, який під час Голокосту врятував 1200 євреїв, виставили на продаж. Про це повідомляє The Guardian.

Документ, якому присвячено роман австралійського письменника Томаса Кеніллі, допоміг захистити від депортації та смерті багатьох єврейський робітників.

Видання додає, що це один із семи документів, який був складений з допомогою бухгалтера Шиндлера Іцхака Штерна.

ЗМІ зазначає, що у списку налічується 14 сторінок та містить список імен євреїв-робітників фабрики Шиндлера в окупованій Чехословаччині, всього 801 ім'я. Ці чоловіки були вивезені з концентраційного табору Плашов, розташованого в окупованій німцями Польщі.

Вебсайт аукціонного будинку описує цей документ як «надзвичайно рідкісний». Це єдиний подібний документ на відкритому ринку, його планують продати за $2,4 млн.

Станом на сьогодні понад вісім тисяч осіб є нащадками євреїв, врятованих завдяки зусиллям Шиндлера.

До слова, вчора на острові Гоцо, який входить до Мальтійського архіпелагу, обвалилась легендарна скеля у формі арки відома із телесеріалу «Гра престолів».