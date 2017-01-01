Джемілєв каже, що шокований заявами Савченко про Крим

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Мустафа Джемілєв

Політик не вірить, що Надію Савченко завербувало ФСБ

Лідер кримськотатарського народу, нардеп від БПП Мустафа Джемілєв вважає, що нардеп Надія Савченко не розуміє наслідків того, що робить, але не варто казати про те, що вона завербована російськими спецслужбами.

Про це він заявив на телеканалі «112 Україна».

«Її висловлювання, особливо щодо Криму, просто шокують мене... Вона ж не політик. Я не поділяю точку зору, що вона завербована. Просто, по-моєму, не зовсім розуміє те, що вона робить», - сказав лідер кримських татар.

На зауваження ведучого про те, що Джемілєв був єдиним, кого Савченко обняла після полону в РФ, він відповів: «Зазвичай, коли людина виходить з неволі - я обіймаю. Якби я знав, що вона нікому не дозволяє обіймати, я б теж не підходив... Я б зараз не обійняв би».

Нагадаємо, СБУ перевіряє інформацію щодо можливого підбурювання Надії Савченко українських військових до акцій непокори.

24 лютого народний депутат Тетяна Ричкова (фракція «Блок Петра Порошенка») заявила з парламентської трибуни, що Савченко на Донбасі підбурювала українських військових «йти на Київ», але доказів своїх слів не подала. Вона закликала СБУ і Генеральну прокуратуру України відкрити з цього приводу кримінальне провадження.

26 лютого російське видання «Комсомольская правда» повідомило, що під час поїздки на окуповані території Савченко заявила, що стріляла «з ДНРівцями на навчальних стрільбах». Нардеп підтвердила СБУ цю інформацію.