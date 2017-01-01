Економіст про 30 грн за долар: уряд розраховує поповнити бюджет за рахунок девальвації

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Падіння курсу гривні

Уряду набагато простіше буде виплачувати нову мінімальну зарплату, покривати бюджетний сектор, каже Перелигін

Фінансовий аналітик Єгор Перелигін прогнозує, що кінця цього тижня курс гривні до долара може становити 30 грн/$. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«В теорії може дійти до тридцятки. Ми розуміємо, що нинішня динаміка майже в районі свого піку, але ще ледь може підрости», - вважає Перелигін.

За його словами, за рахунок девальвації уряд планує закрити дірки в бюджеті.

«В мене є така суб’єктивна думка, що держава вже розуміє і готова до курсу 31–32 на середину-кінець цього року. Відповідно і плани свої буде коректувати. Деякі закриті джерела на ринку кажуть, що є розуміння на державному рівні, що будуть ті цифри, що я назвав... Набагато простіше буде виплачувати нову мінімальну зарплату, покривати бюджетний сектор. За великим рахунком, це ще й інструмент закриття найбільш болісних дірок в бюджеті», - сказав експерт.

Він закликав не піддаватися паніці і тримати гроші «по третині заощаджень в гривні, доларі та євро». «Таким чином згладжуються всі можливі фактори тиску і відбувається автоматичний режим хеджування ризиків. Я не вважаю, що треба піддаватись паніці. Якщо населення розуміє, що плюс-мінус одна-дві гривні для нього більш-менш прийнятно, то панікувати не треба. Якщо ж людина грає на стрибках, то для нього зараз найбільш цікавий час гойдалок», - сказав Перелигін.

Як відомо, наприкінці минулого тижня долар на міжбанку торгувався по 27,7 гривні, а на готівковому ринку перетнув позначку у 29 гривень за долар, наближаючись до психологічної відмітки у 30 грн/дол.

13 січня під час проведення валютного аукціону з продажу/купівлі валюти Національний банк України продав 55,5 млн дол.