Екс-командувач ВМС Березовський погодився перейти на бік ворога за 300 тисяч доларів?

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Денис Березовський

У березні 2014 року Березовський надав Росії допомогу у здійсненні окупації Криму

Колишній командувач Військово-морських сил України Денис Березовський, який на початку березня 2014 року зрадив присягу і надав Росії допомогу у здійсненні окупації Криму, перейшов на бік ворога за 300 тисяч доларів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

Він додав, що Мін’юсту також відомі прізвища посадових осіб РФ, які ще до Революції гідності координували спецоперацію з окупації Криму. «Та вони особливо й не ховалися. Було кілька завозів російського генералітету. Ми знаємо, коли він заходив, куди він залітав. Коли ми закінчимо і матимемо єдиний текст, думаю, якось ми щось відкриємо в цій історії. Там є цікаві персонажі», – зазначив Ліщина.

За його словами, у росіян було кілька переговірників, одним з яких був заступник міністра оборони РФ. «Також серед них були командири округів, їхні заступники, командувач Чорноморського флоту та його заступники. Загалом десь п’ятеро адміралів і генералів, які їздили нашими частинами. Здійснювалося кілька рівнів тиску на наших військовослужбовців. Одним казали просто: приходь, запишись і ти – російський військовослужбовець. Погоджувались найслабші. На інших починали тиснути через родину, знайомих. До тих, хто обіймав важливу посаду, надсилали вагомого переговірника, пропонували гроші. Так ми дізналися, що Березовський погодився за 300 тисяч доларів», – розповів Ліщина.

Він пояснив, звідки такі дані: «Одному нашому свідку також пропонували 200 тисяч. Він просто, щоб дізнатися максимум, сказав, що хоче мільйон. Йому відповіли: послухай, Березовський за 300 погодився, а ти мільйон хочеш?»

Нагадаємо, 1 березня 2014 року тодішній в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив контрадмірала Березовського командувачем ВМС України.

Cлідством встановлено, що Березовський 2 березня 2014 року, перебуваючи у Сімферополі та Севастополі, порушив військову присягу і відмовився виконувати накази та розпорядження законних органів влади України, у тому числі міністра оборони України Ігора Тенюха.

Того ж дня Березовський видав підпорядкованим йому військовим частинам та установам ВМС України наказ, який суперечить вимогам чинного законодавства. Зокрема в цьому протиправному акті містилася вимога до військовослужбовців здати зброю на склади, а військову техніку повернути до місць зберігання. У такий спосіб Березовський надав Росії допомогу у здійсненні окупації Криму.

Головне управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генпрокуратури України підготувало повідомлення про підозру Березовському за ч. 1 ст. 111 (державна зрада, що карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України, після чого Печерський райсуд Києва виніс ухвалу про його затримання і доправлення в суд для вирішення питання про арешт.

21 квітня 2014 року президент РФ Володимир Путін призначив Березовського заступником командувача Чорноморського флоту РФ.