Екс-радник президента США Флінн розповів подробиці розмови з російським послом

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Дональд Трамп і Майкл Флінн під час виборчої кампанії

ФБР допитувало Флінна про його розмови з послом РФ у Вашингтоні

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У свій останній робочий день на посаді радника президента США Флінн розповів виданню The Daily Caller News Foundation, що в ході розмов з послом він «не перетинав кордоніві не зачіпав тему санкцій, введених США проти Росії.

«Розмова була не про санкції, а про тих 35 людей, які були вислані. І ось що в підсумку все вийшло», - поскаржився Флінн.

«Насправді розмова була такою: «Так, я знаю, що сталося. Ми розглянемо все». Але я ніколи не говорив нічого схожого на «ми плануємо переглянути санкції» або щось в цьому дусі», - пояснив екс-радник.

Флінн також висловив занепокоєння з приводу витоку секретних даних в пресу.

«Ви називаєте це витоками, але це справжнісінький кримінальний злочин», - заявив Флінн. «У деяких випадках мова йде про інформацію, яка була винесена за межі засекреченої системи і потім передана журналістам. Це злочин», - резюмував Флінн.

У свою чергу The New York Times повідомляє, що ФБР допитувало Флінна про його розмови з послом Росії у Вашингтоні Сергієм Кисляком.

За словами співрозмовників видання, допити відбувалися в перші дні роботи адміністрації Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн пішов з посади. Як наголошується у листі Флінна, він не навмисно не надав інформації про його зв'язки з Росією.

Нагадаємо, високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з Росією. Раніше з'явилися повідомлення, що генерал-лейтенант у відставці Флінн обговорював можливе скасування санкцій проти Москви з російським послом Сергієм Кисляком - за кілька тижнів до вступу Дональда Трампа на посаду президента.