Експерт: реконструкція транспортного вузла на Шулявці може тривати від кількох місяців до кількох років

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Комунальники демонтують зовнішню конструкцію пішохідної частини Шулявського мосту

Якщо це буде стандартний робочий час і перебої з фінансуванням, то реконструкція мосту може затягнутися на роки – експерт

За словами експерта з транспортного планування Дмитра Беспалова, реконструкція моста та розв’язки на Шулявці може тривати від кількох місяців до кількох років, зазначив він під час свого інтерв’ю «Главкому».

«Якщо буде завдання працювати цілодобово і регулярне фінансування, то йтиме мова про місяці. Якщо це буде стандартний робочий час і перебої з фінансуванням, то може затягнутися на роки. А якщо буде як із Подільським мостом і фінансування просто не буде, то це може затягнутися на десятиріччя», - зазначив Беспалов.

Зазначимо, що наразі існує декілька проектів реконструкції Шулявського мосту, проте жоден із них офіційно не погоджений.

Як відомо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що влада планує повністю завершити реконструкцію мосту на Шулявці у 2019 році.

Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. За словами очевидців, уламки моста пошкодили один автомобіль.

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