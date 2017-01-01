Квадрокоптер зняв, як виглядає Шулявський міст після нічного обвалу
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Шулявський міст
Шулявський міст з висоти пташиного польоту
Квадрокоптер зняв, як виглядає Шулявський шляхопровід після нічного обвалу.
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Нагадаємо, 27 лютого у Києві обвалився Шулявський міст, мер столиці Віталій Кличко озвучив причини обрушення мосту.
Як відомо, мер Києва після обвалу Шулявського мосту звільнив свого заступника.
КМДА також закликає жителів та гостей столиці оминати на своєму шляху маршрути, які вимагають перетинання Шулявського мосту.
Джерело: УНН