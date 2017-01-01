Шулявський міст не реконструювали через протистояння між архітекторами?

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Один із проектів реконструкції Шулявського мосту, запропонований Віктором Петруком

Експерт з транспорту Дмитро Беспалов розповів, чому в Києві досі не реконструювали Шулявський міст

Існує декілька проектів реконструкції моста та розв’язки на Шулявці, проте досі жодний з них не був погоджений експертами. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов.

За словами Беспалова, вже близько 10 років існують, як мінімум, два основні проекти реконструкції Шулявського мосту. «Був «офіційний варіант», який пропонував «Київдормістпроект»: реконструкція вузла, добудова право- та лівоповоротного з'їздів за типом «листок конюшини» зі знесенням цеху заводу «Більшовик». Також був альтернативний варіант Віктора Петрука (Віктор Петрук – архітектор, головний спеціаліст управління інженерно-транспортної інфраструктури департаменту містобудування та архітектури КМДА. – «Главком»), котрий як активіст боровся за нього. Він пропонував трирівневу розв'язку з реверсним кільцем», - зазначив Беспалов.

Нещодавно спеціалісти із китайської корпорації, що приїздили в Україну та зацікавилися реконструкцією мосту, також запропонували кілька своїх варіантів будівництва моста.

За словами експерта, досі архітектори не погодили жоден із запропонованих проектів. «Складно звинувачувати в цьому тільки місто. Тут швидше експертне середовище зійшлося у суперечці, не могли визначити, який варіант краще. Цей конфлікт триває досі. Місту в цьому плані важко. Незрозуміло, кого слухати: досвідчених проектувальників, які зуби з'їли на проектуванні розв'язок, чи молодих із новими технологіями, які показують дещо інші підходи й розрахунки», - додав Беспалов.

Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. За словами очевидців, уламки моста пошкодили один автомобіль.

Детальніше читайте: Дмитро Беспалов: Перед обвалом китайці запропонували свій проект будівництва Шулявського моста