Експертиза встановила причину загибелі трьох українських морпіхів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загиблі в АТО

Бійці ЗСУ підірвалися на міні

Причиною смерті трьох морських піхотинців під Маріуполем став підрив на міні.

Про це стало відомо після проведення експертизи, повідомляє канал «112 Україна».

«Експертиза також підтвердила, що тіла належать трьом зниклим морпіхам: молодшому сержанту Миколі Охрименку, молодшому сержанту Сергію Соньку і старшому матросу Сергію Трубіну», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 січня прес-служба Військово-морських сил опублікувала імена трьох загиблих.

Тіла загиблих українських військовослужбовців передали в окупованому Донецьку представникам гуманітарного проекту Збройних сил України «Евакуація-200».

Нагадаємо, 8 січня під час виконання бойових завдань у районі лінії розмежування на маріупольському напрямку зникли безвісти троє українських військових.