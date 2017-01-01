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    Енергетична криза: відключень світла до 20 березня не буде

    • Сьогодні, 10:36
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    В «Укренерго» розповіли, як почали економити вугілля

    Українські ТЕС та ТЕЦ стабільно працюватимуть до 20 березня без введення аварійних вимкнень.

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    Про це повідомляють в «Укренерго».

    «Наявні запаси дозволять стабільно працювати енергосистемі до 20 березня (а не до 5–10 березня) без введення аварійних вимкнень», – йдеться в повідомленні.

    Водночас «Укренерго» зменшує кількість працюючих блоків на антрацитовому вугіллі та кількість блоків «гарячого» резерву. Завдяки цьому щодня економлять до 12 тис. тонн антрацитового вугілля.

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    Нагадаємо, наразі в уряді готують три плани виходу з надзвичайного стану в енергетиці.

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