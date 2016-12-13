В Україні попереджають про віялові відключення інтернету

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Провайдери зможуть підтримувати роботу послуг тільки під час короткочасного відключення електроенергії

У разі тривалих віялових відключень електроенергії у містах може точково зникати інтернет. І якщо у великих компаній зі всеукраїнським покриттям є ресурс протриматися під час відключень, то у невеликих провайдерів запас міцності менший.

Про це повідомляє Вusinessua.

Як розповіли гравці ринку, судячи з минулого досвіду, можна сказати, що віялові відключення все ж впливають на обладнання і клієнтів, але в основному це стосується локально тих точок, які вимикаються і вплив на інших клієнтів мінімізований завдяки схемі мережі з резервуванням.

«Щоб повністю нівелювати вплив відключень, необхідно зарезервувати кожну точку підключення абонентів на це потрібно додаткове фінансування», – зазначив керівник служби підтримки компанії «Домонет» Олександр Борисов.

Як розповів директор з корпоративних комунікацій «Укртелеком» Михайло Шуранов, їхня компанія зможе підтримувати роботу послуг під час короткочасного відключення електроенергії. Послуги телефонії та інтернету будуть працювати.

«Наші АТС і активні шафи забезпечені резервним живленням, яке підтримує роботу обладнання протягом декількох годин під час відключення основного живлення. Таким чином, фіксована телефонія (звичайні телефонні апарати) у клієнтів працюватимуть, поки є живлення на активному обладнанні», – говорить Шуранов.

А якщо у самих клієнтів є альтернативні джерела живлення для модемів, то доступ в інтернет теж буде, навіть при відсутності електрики.

За даними «Укренерго», за умови введення надзвичайного стану в електроенергетиці антрацитового вугілля вистачить на 40 діб, після чого можливі віялові відключення.

Як повідомлялося, відключення електроенергії через припинення постачання антрацитового вугілля з окупованих районів Донбасу можуть стосуватися Харківської, Дніпропетровської, Київської, Чернігівської, Запорізької, Сумської та Черкаської областей.

Кабінет міністрів України на засіданні Енергетичного штабу розглянув доцільність введення надзвичайного стану в українській енергетиці у зв'язку із ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для виробництва електроенергії.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. Наразі заблоковано три залізничних перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

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