Ердоган хоче почати розгляд введення в Туреччині смертної кари



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Після підрахунку 99, 9 % бюлетенів 51,3% громадян схвалили збільшення повноважень президента

Уряд Туреччини найближчим часом розгляне питання про необхідність введення смертної кари. Про це після референдуму, що відбувся в неділю, 16 квітня, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Як повідомляє агентство, під час виступу перед журналістами в президентській резиденції в Анкарі глава держави зазначив, що має намір «негайно» обговорити питання про повернення до конституції смертної кари з прем'єр-міністром Біналі Йилдиримом і головою опозиційної Партії націоналістичного руху (ПНД) Девлетом Бахчелі. Ердоган додав, що можливе проведення нового референдуму щодо смертної кари.

Видання зазначає, що такий крок означав би згортання переговорів про членство Туреччини в Євросоюзі, які країна проводить з початку 2000-х років.

Зазначимо, що на референдумі за попередньою інформацією, кількість тих, хто проголосував за розширення повноважень президента, майже на 3% випереджає противників реформи.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

Читайте також: Туреччина проголосувала за султана. Якою буде нова конституція і що зможе Ердоган