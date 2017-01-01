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    Естонія «завернула» військовий ансамбль пісні і танцю Росії

    • Сьогодні, 17:22
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    Російських військових не чекають в Естонії

    Глава Міністерства оборони Естонії Маргус Цахкна відхилив пропозицію місцевого бізнесмена Юрія Сахарова організувати в країні виступи російського ансамблю пісні і танцю імені Александрова. Про це повідомляє естонська газета «Ихтулехт».

    «Я можу відразу сказати, що не дам ансамблю пісні і танцю ім. Александрова, що входить до складу Збройних сил РФ, дозвіл приїхати до Естонії. Російських військових не чекають в Естонії», - заявив Цахкна в листі у відповідь на запит бізнесмена.

    Міністр також нагадав, Естонія «не приймає анексію Криму і участь Росії у війні на Україні», і саме тому «неможливо дозволити приїзд російського військового ансамблю до Естонії».

    Як відомо, Естонія виступає за збереження санкцій проти Росії до повного виконання нею досягнутих у Мінську домовленостей і своїх міжнародних зобов'язань. Крім того, Естонія поважає територіальну цілісність України і послідовно не визнає анексію Росією Криму.

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