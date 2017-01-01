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    Естонська авіакомпанія почала польоти до Одеси

    • Сьогодні, 19:22
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    Літак компанії&nbsp;Nordica
    Фото: Pedro Aragao
    Літак компанії Nordica

    Nordic Aviation Group AS відкрила рейс «Таллінн - Одеса – Таллінн»

    Авіакомпанія Nordic Aviation Group AS (Nordica, Естонія) відкрила рейс «Таллінн - Одеса – Таллінн» з 13 травня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міжнародного аеропорту «Одеса».

    Польоти будуть виконуватися щотижня по суботах з вильотом з Таллінна о 12:25 за місцевим часом, з міжнародного аеропорту «Одеса» - о 15:15.

    При цьому в період з 28 червня по 24 серпня частота польотів буде збільшена до 3 рейсів на тиждень: польоти будуть здійснюватися по середах, четвергах і суботах.

    Тривалість польоту становитиме 2 години 15 хвилин.

    Рейси будуть виконуватися на повітряних суднах Bombardier CRJ900

    Зазначимо, Nordica або Nordic Aviation Group AS - компанія, що належить естонській державі, яка організовує польоти у співпраці з польською авіакомпанією LOT Polish Airlines.

    Авіакомпанія обслуговує на регулярній основі 21 авіамаршрут з Таллінна.

    Як раніше повідомляв «Главком», авіакомпанія Alitalia заявила про відновлення регулярних рейсів з Риму до Києва. Alitalia припинила літати за маршрутом Київ – Рим у 2014 році. Але невдовзі стало відомо, що авіакомпанія Alitalia почала процедуру банкрутства. 

    Джерело: Українські новини

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