Евакуація людей з Авдіївки триває

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Евакуація мешканців Авдіївки

Станом на ранок 8 лютого, з Авдіївкита виїхали 298 осіб

Станом на 7-му годину 8 лютого з м. Авдіївка евакуйовано 298 осіб (з них 44 особи похилого віку та 139 дітей). Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Розроблено детальний план евакуації населення міста, відпрацьовані питання щодо масової евакуації людей.

Станом на ранок 6 лютого з Авдіївки було евакуйовано 290 осіб (з них 42 особи похилого віку та 135 дітей).

Як повідомлялося, станом на ранок 8 лютого в Авдіївці повністю відновлено електро- та водопостачання для мешканців міста.

На даний час залишаються функціонувати 4 мобільні пункти. З початку їх функціонування, обігріто понад 11 789 чоловік, з них 5 533 людей похилого віку та 1 872 дітей.

Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.



