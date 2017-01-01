Фейгін: Слідство у справі Сущенка знову в анабіозі

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Адвокат Марк Фейгін

Слідчі дії у справі Сущенка припинилися

Адвокат незаконно затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що слідчі дії у справі його підзахисного знову припинилися. Про це Фейгін розповів в інтерв'ю «Укрінформу».

«Щодо слідчих дій, то тут знову настав стан анабіозу», – сказав він.

У цих умовах, на його думку, найближчою важливою новиною буде черговий саміт в «нормандському форматі». «З появою нового президента Франції «нормандський процес» отримав нову динаміку. Молодий лідер однієї з провідних країн Європи – сильний, принциповий, із блиском в очах. Упевнений, що питання про українських політв'язнів у Росії, у тому числі й про Романа Сущенка, буде на майбутньому саміті одним із найважливіших», – вважає адвокат.

Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня йому було висунуто обвинувачення у «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

Роман Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції – з 2010 року.

18 травня у Мосміськсуді в скарзі на продовження тримання під вартою Романа Сущенка до 30 червня було відмовлено.

Як повідомлялося, дружина Сущенка просить першу леді Франції про допомогу.