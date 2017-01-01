Фінал «Євробачення»: правила голосування

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Фото: eurovision.ua Сцена «Євробачення»

Глядачі з одного номеру телефону зможуть проголосувати не більше 20 разів

Глядачі «Євробачення» під час фіналу пісенного конкурсу зможуть проголосувати за виконавця, який припав їм до душі. Голосування буде проводитись за допомогою SMS та телефонних дзвінків з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону. Послуги доступні для всіх мереж GSM на території України. Про це пише eurovision.ua.

Вікно для голосування у Гранд-фіналі буде відкрите протягом 35 хвилин після виступу останньої 26-ї країни.

Відповідно до правил Ваш голос не буде зарахований, якщо Ви:

– голосуєте за свою країну;

– відправляєте з одного телефону більше 20 дзвінків/SMS-повідомлень;

– голосуєте до або після встановленого «вікна» для голосування;

– надсилаєте неправильний текст SMS-повідомлень.

Тарифи з ПДВ: телефонний дзвінок на території України – 4,80 грн.; SMS (всі GSM оператори) – 5,00 грн. Додатково стягується збір до ПФ – 7,5%. Тільки для повнолітніх.

На пісенному конкурсі співвідношення голосів складає 50% на 50% голосів професійного журі та глядачів, тобто оцінка Національного журі має таке саме значення, як і оцінка глядачів.

Детальні результати голосування як глядачів так і журі, а також індивідуальний рейтинг учасників, поданий кожним членом журі, можна буде дізнатися лише після закінчення Гранд-фіналу пісенного конкурсу. Робиться це для того, щоб тримати інтригу до кінця.

Нагадаємо, став відомий порядок виступів конкурсантів на фіналі «Євробачення-2017».