Став відомий порядок виступів конкурсантів на фіналі «Євробачення-2017»
- Сьогодні, 19:04
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Першим у фіналі конкурсу виступить учасник від Ізраїлю
Завтра,13 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Зі своїми фінальними виступами на головну арену пісенного конкурсу вийдуть представники 26 країн-учасниць: Україна, яка цьогоріч приймає конкурс, країни Великої п’ятірки та по 10 фіналістів з кожного півфіналу.
Трансляція шоу розпочнеться о 22:00 в прямому ефірі телеканалу UA:Перший.
Нагадаємо, що на пісенному конкурсі «Євробачення» співвідношення голосів складає 50% на 50% голосів професійного журі та глядачів, тобто оцінка Національного журі має таке саме значення, як і оцінка глядачів. У суботу за переможну пісню голосують усі 42 країни-учасниці пісенного конкурсу «Євробачення».
Голосування проводиться за допомогою SMS та телефонних дзвінків з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону. Послуги доступні для всіх мереж GSM на території України.
Вікно для голосування у гранд фіналі буде відкрите протягом 15 хвилин після виступу останньої 26 країни.
Кількість дзвінків та SMS-повідомлень з одного номера не повинна перевищувати 20.
Порядкові номери країн-учасників гранд фіналу такі:
- 01 Israel – IMRI- I Feel Alive
- 02 Poland - Kasia Moś-Flashlight
- 03 Belarus – Naviband - Story Of My Life
- 04 Nathan Trent- Running On AirAusrtia -
- 05 Armenia - Artsvik- Fly With Me
- 06 The Netherlands - OG3NE - Lights And Shadows
- 07 Moldova - Sunstroke Project - Hey Mamma
- 08 Hungary - Joci Pápai – Origo
- 09 Italy - Francesco Gabbani - Occidentali’s Karma
- 10 Denmark – Anja - Where I Am
- 11 Portugal - Salvador Sobral - Amar Pelos Dois
- 12 Azerbaijan – Dihaj – Skeletons
- 13 Croatia - Jacques Houdek - My Friend
- 14 Australia – Isaiah - Don’t Come Easy
- 15 Greece – Demy - This is Love
- 16 Spain - Manel Navarro – Do it for your lover
- 17 Norway – JOWST- Grab The Moment
- 18 United Kingdom - Lucie Jones - Never Give Up On You
- 19 Cyprus - Hovig Song - Gravity
- 20 Romania - Ilinca ft. Alex Florea - Yodel It!
- 21 Germany – Levina - Perfect Life
- 22 Ukraine - O.Torvald – Time
- 23 Belgium – Blance - City lights
- 24 Sweden - Robin Bengtsson - I Can’t Go On
- 25 Bulgaria - Kristian Kostov - Beautiful Mess
- 26 France – Alma - Requiem