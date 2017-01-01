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    Став відомий порядок виступів конкурсантів на фіналі «Євробачення-2017»

    • Сьогодні, 19:04
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    Першим у фіналі конкурсу виступить учасник від Ізраїлю

    Завтра,13 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Зі своїми фінальними виступами на головну арену пісенного конкурсу  вийдуть представники 26 країн-учасниць: Україна, яка цьогоріч приймає конкурс,  країни Великої п’ятірки та по 10 фіналістів з кожного півфіналу.

    Трансляція шоу розпочнеться о 22:00 в прямому ефірі телеканалу UA:Перший.

    Нагадаємо, що на пісенному конкурсі «Євробачення» співвідношення голосів складає 50% на 50%  голосів професійного журі та глядачів, тобто  оцінка Національного журі має таке саме значення, як і оцінка глядачів. У суботу за переможну пісню голосують усі 42 країни-учасниці пісенного конкурсу «Євробачення».

    Голосування проводиться за допомогою SMS та телефонних дзвінків з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону. Послуги доступні для всіх мереж GSM на території України.

    Вікно для голосування у гранд фіналі буде відкрите протягом 15 хвилин після виступу останньої 26 країни.
    Кількість дзвінків та SMS-повідомлень з одного номера не повинна перевищувати 20.

    Порядкові номери країн-учасників гранд фіналу такі:

    • 01 Israel – IMRI- I Feel Alive
    • 02  Poland  - Kasia Moś-Flashlight
    • 03  Belarus – Naviband - Story Of My Life
    • 04 Nathan Trent- Running On AirAusrtia -
    • 05 Armenia  - Artsvik- Fly With Me
    • 06 The Netherlands - OG3NE - Lights And Shadows
    • 07 Moldova - Sunstroke Project - Hey Mamma
    • 08 Hungary - Joci Pápai – Origo
    • 09 Italy - Francesco Gabbani - Occidentali’s Karma
    • 10 Denmark – Anja - Where I Am
    • 11 Portugal - Salvador Sobral - Amar Pelos Dois
    • 12 Azerbaijan – Dihaj – Skeletons
    • 13 Croatia - Jacques Houdek - My Friend
    • 14 Australia – Isaiah - Don’t Come Easy
    • 15 Greece – Demy - This is Love
    • 16 Spain - Manel Navarro – Do it for your lover
    • 17 Norway – JOWST- Grab The Moment
    • 18 United Kingdom - Lucie Jones - Never Give Up On You
    • 19 Cyprus - Hovig Song - Gravity
    • 20 Romania - Ilinca ft. Alex Florea - Yodel It!
    • 21 Germany – Levina - Perfect Life
    • 22 Ukraine - O.Torvald – Time
    • 23 Belgium – Blance - City lights
    • 24 Sweden - Robin Bengtsson - I Can’t Go On
    • 25 Bulgaria - Kristian Kostov - Beautiful Mess
    • 26 France – Alma - Requiem  
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