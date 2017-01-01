Став відомий порядок виступів конкурсантів на фіналі «Євробачення-2017»

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Першим у фіналі конкурсу виступить учасник від Ізраїлю

Завтра,13 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Зі своїми фінальними виступами на головну арену пісенного конкурсу вийдуть представники 26 країн-учасниць: Україна, яка цьогоріч приймає конкурс, країни Великої п’ятірки та по 10 фіналістів з кожного півфіналу.

Трансляція шоу розпочнеться о 22:00 в прямому ефірі телеканалу UA:Перший.



Нагадаємо, що на пісенному конкурсі «Євробачення» співвідношення голосів складає 50% на 50% голосів професійного журі та глядачів, тобто оцінка Національного журі має таке саме значення, як і оцінка глядачів. У суботу за переможну пісню голосують усі 42 країни-учасниці пісенного конкурсу «Євробачення».



Голосування проводиться за допомогою SMS та телефонних дзвінків з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону. Послуги доступні для всіх мереж GSM на території України.



Вікно для голосування у гранд фіналі буде відкрите протягом 15 хвилин після виступу останньої 26 країни.

Кількість дзвінків та SMS-повідомлень з одного номера не повинна перевищувати 20.

Порядкові номери країн-учасників гранд фіналу такі: