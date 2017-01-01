  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з обігом у 230 млн гривень

    • Сьогодні, 02:51
    • Розсилка
    Готівка
    Готівка

    Конвертцентр мав мережу дилерів у чотирьох обласних центрах

    Співробітники Державної фіскальної служби ліквідували міжрегіональний конвертцентр з річним оборотом у понад 230 млн гривень.

    У ДФС зазначають,  що центр мав розгалужену мережу дилерів у Києві, Дніпрі, Кропивницького та Черкасах.

    Організатори конвертцентру оформили на підставних осіб ряд фіктивних фірм, за допомогою яких сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та незаконного переведення коштів з безготівкової форми у готівку.

    З рахунків цих фірм у банках знімалася готівка, яку повертали замовнику за вирахуванням відсотка за конвертацію.

    Читайте також

    Проведено 24 обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання учасників конвертаційного центру, де вилучено готівки в еквіваленті 1,3 млн гривень, печатка підприємства, сім банківських карток, 33 одиниці комп'ютерної техніки, 10 мобільних телефонів, магнітні носії інформації, документацію , що свідчить про незаконну діяльність і чорнові записи.

    «Главком» раніше повідомляв, що співробітники Служби безпеки України та прокуратури припинили у Дніпрі діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 600 мільйонів гривень. 

    Джерело: РБК-Україна

    Читайте також
    ДФС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ