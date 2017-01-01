Фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з обігом у 230 млн гривень
- Сьогодні, 02:51
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Конвертцентр мав мережу дилерів у чотирьох обласних центрах
Співробітники Державної фіскальної служби ліквідували міжрегіональний конвертцентр з річним оборотом у понад 230 млн гривень.
У ДФС зазначають, що центр мав розгалужену мережу дилерів у Києві, Дніпрі, Кропивницького та Черкасах.
Організатори конвертцентру оформили на підставних осіб ряд фіктивних фірм, за допомогою яких сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та незаконного переведення коштів з безготівкової форми у готівку.
З рахунків цих фірм у банках знімалася готівка, яку повертали замовнику за вирахуванням відсотка за конвертацію.
Проведено 24 обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання учасників конвертаційного центру, де вилучено готівки в еквіваленті 1,3 млн гривень, печатка підприємства, сім банківських карток, 33 одиниці комп'ютерної техніки, 10 мобільних телефонів, магнітні носії інформації, документацію , що свідчить про незаконну діяльність і чорнові записи.
«Главком» раніше повідомляв, що співробітники Служби безпеки України та прокуратури припинили у Дніпрі діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 600 мільйонів гривень.
Джерело: РБК-Україна