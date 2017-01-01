Freedom House відзначила успіхи України у боротьбі з корупцією

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Загальний показник щодо корупції за рік в Україні покращився

Ситуація в Україні щодо боротьби з корупцією за рік покращилась. Про це йдеться у доповіді «Країни перехідного періоду – 2017» міжнародної організації Freedom House.

У той час, як в Україні поліпшилася ситуація з незалежністю судової гілки влади, корупцією та місцевої владою, показник активності громадянського суспільства зменшився за рахунок зростаючого впливу екстремістських груп, інформують правозахисники.

«Ситуація в Україні продовжує покращуватися у 2016 року, але з’являються загрозливі сигнали, які можуть посприяти згортанню реформ, адже старі еліти протидіють встановленню підзвітної держави», - вказано у звіті.

Крім того, зазначено, що Білорусь також покращила показники. Три країни досягли найнижчої можливої відмітки: Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан.

Як повідомлялось, згідно зі звітом, представленим на сайті організації, за «шкалою демократії» від 1 до 7 (де цифра «1» представляє найвищий рівень демократії, а цифра «7» – найнижчий), Україна отримала оцінку 4,61. Цей показник значно перевершує оцінку РФ, Вірменії, Азербайджану та республік Центральної Азії.